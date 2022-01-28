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У Києві знову транспортний колапс: як об'їхати затори (мапа)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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28 січня, 09:40
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У місті від самого ранку сталося кілька ДТП
У столиці утруднений рух
У столиці утруднений рух / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 28 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Також на дорогах утворилися серйозні затори.

Сайт "Сьогодні" розповість детальніше про ситуацію на дорогах.

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Що з транспортом

  • Як повідомляє пресслужба "Київпастранс", змінено рух автобусів №7 Львівська площа через проведення ярмарку.

Рух автобусів №7 організований до пл. Перемоги.

  • Затримується рух тролейбусів № 17, 19 на вул. Курській – Повітрофлотському пр. з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
  • Затримується рух автобусів № 75, 78 по с. Жуляни вул. Шевченка 70 з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Де затори

На лівому березі столиці серйозні затори утворилися Броварським проспектом, а також на Харківському шосе. Невелика тягучка на проспекті Миколи Бажана. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

На правому березі Києва рух утруднений Великою Окружною, на вулицях В'ячеслава Чорновола та Соборній, на проспектах Академіка Глушкова, Курбаса та Лобановського.

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Пробки у столиці
Пробки у столиці / Фото: Google Maps

На майдані Перемоги ДТП.

На Бессарабській площі рух перекрито.

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Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва

Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, але це лише розрахунки.

Реально проїзд у транспорті Києва може подорожчати для мешканців столиці до 12 грн, якщо у них є "Картка киянина", а ось приїжджим доведеться заплатити 20 грн.

Тему подорожчання проїзду у міському транспорті Києва закрили ще у грудні минулого року. Тоді вже планували навіть проводити громадські слухання щодо цього питання, але від ідеї відмовилися.

Як пояснили нам джерела в мерії, тему подорожчання проїзду міська влада ще не порушувала цього року, навіть не обговорювала на засіданнях у мерії.

"Як заявляв раніше міський голова Києва, вартість проїзду у столичному транспорті не підніматимуть до кінця опалювального сезону", – пояснили нам у КМДА.

Як відомо, опалювальний сезон завершується у середині квітня.

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