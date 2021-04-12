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У Києві на карантині активізувалися "зацепери" (відео)

12 квітня, 19:42

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

У "Київпастрансі" кажуть, що не ведуть статистику "зацеперів", які катаються на задній частині тролейбусів

У Києві знову зняли на відео "зацеперів", які їхали на вулиці Святошинській, зачепившись за тролейбус.

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Ролик опублікував Київ без цензури в Telegram.

"Коли не встиг купити спцперепустку на ОЛХ, а їхати треба", – пишуть у пабліку.

У "Київпастрансі" кажуть, що не ведуть статистику "зацеперів", які катаються на задній частині тролейбусів.

"Ми таку статистику не ведемо. Зрозуміло, що це погано і небезпечно для життя таких їздців. Самі бачили відео, де на задній частині тролейбуса їдуть хлопець і дівчина. Але водій не завжди помічає під час руху, що хтось їде вхопившись за драбину", – розповіли нам в КП "Київпастранс".

Раніше ми писали, що в Києві молодик їхав, зачепившись за тролейбус.

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Також повідомлялося, як кияни добираються на роботу без спецперепустки.

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Київ тролейбус зацепер київпастранс

Джерело: Сьогодні

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