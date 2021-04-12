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У Києві станцію метро перетворили на космодром (фото)

12 квітня, 19:32

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Пасажири згадують Черновецького і часи, коли стіни станцій метро були чистими

У Києві станція метро "Площа Льва Толстого" перетворилася в космічну. Стіни залу затягнуті рекламою компанії з виробництва телефонів. Тепер пасажири дивляться на людину в скафандрі і на шатли, що стартують до зірок.

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Пасажири, з якими ми поспілкувалися на станції кажуть, що вже звикли до обклеєних стін.

"На стінах ліплять все, що хочуть. Іноді просто опускаєш голову, щоб не дивитися на все це строкате і подразнююче. А людину в скафандрі я зразу помітив. І згадав колишнього мера Черновецького. Ось йому така реклама точно б сподобалася, прям про нього" , – поділився своєю думкою киянин Олег.

/ Фото: Александр Марущак

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У Київському метрополітені кажуть, що вони не мають відношення до реклами на станціях підземки. Вся реклама в метро розміщується через замовника і рекламне агентство. Впливати на її зміст вони не можуть.

/ Фото: Александр Марущак

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/ Фото: Александр Марущак

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/ Фото: Александр Марущак

12 квітня – День космонавтики. І не просто щорічна дата, а ювілей першого історичного польоту людини в космос! Але освоєння космосу – не тільки той перший політ Юрія Гагаріна. До 60-річчя першого історичного польоту людини в космос "Сегодня" розповідає про український "слід" у Всесвіті: 6 історій про вчених, конструкторів і космонавтів , чиє походження, життя або робота були пов'язані з Україною.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський в День космонавтики заявив, що Україна зіграла ключову роль в першому польоті людини в космос і на сьогоднішній день є однією з головних космічних країн.

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Київ метро день космонавтики площадь льва толстого
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