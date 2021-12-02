У Києві таксист на шаленій швидкості влетів у авто на парковці (відео)

У Києві сталося масштабне ДТП на проспекті Перемоги. У Мережі з'явилося відео нічної аварії.
Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.
Автомобіль KIA стояв припаркований і просто на шаленій швидкості в нього влетів "неадекватний водій таксі служби Uklon на Hyundai".
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"Цікаво, що цей автомобіль у компанії Uklon ще й класифікують як бізнес" , – пишуть у повідомленні.
У столиці на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів
Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.
"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.
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