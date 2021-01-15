У Києві трамвай зійшов із рейок (відео)

У Києві в п'ятницю, 15 січня, на Троєщині з рейок зійшов трамвай.

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Про це повідомляє KIEVMAP в Telegram.

ДТП сталося на вулиці Курнатовського. На місці утворився затор.

"Трамвай втомився і зійшов із рейок", – каже очевидець на відео.

Як повідомили в пресслужбі "Київпастрансу", затримувався рух трамваїв № 8, 22, 28, 33к по вул. Курнатовського-вул. С.Стальського в напрямку бульвару Перова.

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Пізніше повідомили, що рух було відновлено.

Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

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