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У Києві вимагають відкрити дві станції метро

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Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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8 липня, 07:30
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З'явилася петиція про відновлення роботи станцій "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", а також пересадного вузла між ними

Станції столичного метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" з початку війни продовжують залишатися закритими для пасажирів. Потяги метро не зупиняються на цих станціях, а пасажири змушені користуватися найближчими зупинками. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому так відбувається і коли запрацюють станції.

Обидва об'єкти розташовані в центрі міста, поряд з урядовим кварталом. Мабуть, тому станції залишаються закритими для пасажирів і використовуються тільки як укриття.

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У Київському метрополітені жодних причин не називають. Там продовжують сухо повідомляти, що без зупинки потяги прямують через станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Також не працює пересадний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності".

Що відбувається на станціях?

З початку війни станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" працюють як надійні підземні укриття. Їх почали активно використовувати як концертні майданчики і для проведення важливих зустрічей.

За кілька місяців війни на цих станціях вже виступав гурт "Океан Ельзи", давали свої концерти Вєрка Сердючка, Ніно Катамадзе, Оля Полякова, Макс Барських, а також легендарні U2.

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Зірки виступають на підтримку українських бійців та їхніх сімей, рятувальників, волонтерів. А на концерти в метро пускають лише за запрошеннями.

До речі, окрім концертів, на станції метро "Майдан Незалежності" відбулася зустріч з британським мільярдером Річардом Бренсоном. Тут він поспілкувався з представниками українського бізнесу та пообіцяв допомогти з реалізацією проєкту будівництва нового літака "Мрія".

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На що скаржаться мешканці?

Патріотичні концерти безперечно піднімають бойовий дух киян та мешканців усієї країни. Але кияни скаржаться, що у дні, коли на цих станціях організовують концерти, туди неможливо потрапити простим людям, навіть коли лунає сигнал повітряної тривоги.

"Станція метро "Хрещатик" 5 липня, о 19:16 лунає сигнал повітряна тривога, а в метро пускають лише за списками, оскільки там концерт. А як бути тим, хто тут мешкає? "Не нехтуйте повітряною тривогою, слідуйте в укриття!" – написала Анастасія Ніколаєнко, опублікувавши фото черги до станції метро "Хрещатик".

Користувачі соціальних мереж не втомлюються практично щодня засипати КП "Київський метрополітен" запитанням: коли відкриють дві станції та пересадку між "Хрещатиком" та "Майданом Незалежності"? Але у метрополітені продовжують зберігати мовчання.

Просять відкрити через петицію

На сайті Київради навіть з'явилася петиція з вимогою відкрити станції. Її автор просить поновити роботу станцій метрополітену "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та пересадку між ними.

"Київський метрополітен – це громадський транспорт. Тому він повністю має працювати за своїм прямим призначенням. Там не повинно бути різних концертів чи задоволення чиїхось забаганок. Припинення роботи пересадного вузла між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" та самих станцій створює багато незручностей, треба робити дві пересадки, а це зайва трата часу та зайві рухи", – написав автор петиції Сергій Івах.

Поки що цю петицію підтримали трохи більше 40 осіб.

Що кажуть у метро?

Щоб дізнатися, коли можуть відкрити дві центральні станції та пересадний вузол, ми звернулися з інформаційним запитом до КП "Київський метрополітен".

На підприємстві повідомили, що не мають відношення до проведення концертів, а також інших заходів на станціях "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". У цьому випадку підземка лише надає свій майданчик.

"На час воєнного стану підприємство виконує виконавчі функції. Повноцінну роботу всіх станцій та пересадних вузлів метрополітену буде відновлено після отримання відповідного доручення", – повідомив сайт "Сьогодні" начальник управління стратегічних комунікацій КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.

Раніше ми повідомляли, що у Київському метрополітені продовжують звучати оголошення з приводу епідемії коронавірусу. У вагонах поїздів після оголошення наступної станції пасажирів закликають правильно носити маски.

У метро Києва пускають по дзвінку: як працює підземка під час нічної повітряної тривоги.

Також ми з'ясовували, чому затягується питання з перейменуванням п'яти станцій Київського метрополітену.

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