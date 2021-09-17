У Києві три станції метро можуть закрити через футбол

Завтра 18 вересня в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія) можливі деякі зміни в роботі столичного метро.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу (початок гри о 19:30), а після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності. Закликаємо дотримуватися маскового режиму", – йдеться в повідомленні.
Коли побудують другий вихід з "Вокзальної"
Раніше ми розповідали, що станція "Вокзальна" одна з найбільш завантажених у київському метро. На єдиному вході, який служить місту більше 60 років, шикуються величезні черги пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають в столицю на роботу з передмість.
Що кажуть влади?
Міська влада вже багато років обіцяють побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.
У минулому році Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проекту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проекту тоді оцінювалася в більш ніж 71 мільйон гривень.
"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції" Вокзальна ". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сегодня" в КП "Київський метрополітен".
Раніше ми писали:
Нагадаємо як змінився пасажиропотік на кожній з трьох ліній Київського метрополітену .
Так само ми писали про станцію втрачених речей в Києві .