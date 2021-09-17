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У Києві три станції метро можуть закрити через футбол

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 вересня, 12:17
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Столичний метрополітен попередив про можливі обмеження в роботі станцій 18 вересня
Можуть закрити станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Колаж: "Сьогодні"
Можуть закрити станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Колаж: "Сьогодні"

Завтра 18 вересня в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія) можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Зокрема, можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу (початок гри о 19:30), а після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності. Закликаємо дотримуватися маскового режиму", – йдеться в повідомленні.

Коли побудують другий вихід з "Вокзальної"

Раніше ми розповідали, що станція "Вокзальна" одна з найбільш завантажених у київському метро. На єдиному вході, який служить місту більше 60 років, шикуються величезні черги пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають в столицю на роботу з передмість.

Що кажуть влади?

Міська влада вже багато років обіцяють побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.

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У минулому році Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проекту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проекту тоді оцінювалася в більш ніж 71 мільйон гривень.

"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції" Вокзальна ". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сегодня" в КП "Київський метрополітен".

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