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У Києві тролейбуси змінять рух – як доїхати до аеропорту "Жуляни"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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26 січня, 14:44
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Співробітники підприємства "Київпастранс" проведуть ремонтні роботи
У столиці громадський транспорт їздитиме по-іншому
У столиці громадський транспорт їздитиме по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 27 січня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н, який їздить до аеропорту "Жуляни". Комунальники ремонтуватимуть контактну мережу тролейбуса на просп. Правди – вул. І. Виговського.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

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  • "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського по діючій трасі далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

У службі зазначають, що о 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за звичним маршрутом.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.

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"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у прес-службі "Київпастрансу".

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, по окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а воно іноді буває дуже дивним. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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