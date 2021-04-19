У Києві втомився міст Метро? У "Київавтодорі" відповіли (фото)

Комунальники вже огородили місце аварії, але запевняють, що ніякої небезпеки для шляхопроводу і людей, які ним користуються немає

У Мережі з'явилися фото моста Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін. Але в "Київавтодорі" заспокоїли киян, повідомили, що небезпеки немає.

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Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації.

"У ЗМІ поширюють повідомлення про обвал конструкцій мосту Метро. Звертаємо увагу, що інформація не відповідає дійсності. Ситуація трапилась не на споруді, а на облицювальних плитах підпірної стінки набережної, які конструктивно не пов’язана з мостом", – йдеться в повідомленні.

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Отже, згідно із заявою комунальників, конструкції моста не пошкоджені і ніякої загрози для людей немає. У той же час, частину підпірної стінки дійсно огородили, щоб не створювати небезпеку для випадкових перехожих.

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Раніше ми повідомляли, що кияни активно обговорюють в Мережі результати ремонту деформаційного шва на шляхопроводі по проспекту Степана Бандери.

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