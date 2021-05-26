У Києві позашляховик пішов під землю (відео)

У Солом'янському районі Києва 26 травня відбулася незвичайна ДТП. Біла іномарка провалилася під асфальт у дворі житлового будинку.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
Так, НП сталася на вулиці Антонова.
"Під землю пішов позашляховик Toyota", – пишуть в Мережі.
Навколо машини зібралося багато роззяв, місце провалу огороджено. Як будуть діставати автомобіль поки невідомо.
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За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Раніше ми повідомляли, що в Києві прорвало трубу з водою. Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року.
Також нагадаємо, під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація.