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У Києві позашляховик пішов під землю (відео)

26 травня, 18:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дорожня подія трапилася в одному з житлових дворів столиці

У Солом'янському районі Києва 26 травня відбулася незвичайна ДТП. Біла іномарка провалилася під асфальт у дворі житлового будинку.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Так, НП сталася на вулиці Антонова.

"Під землю пішов позашляховик Toyota", – пишуть в Мережі.

Навколо машини зібралося багато роззяв, місце провалу огороджено. Як будуть діставати автомобіль поки невідомо.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше ми повідомляли, що в Києві прорвало трубу з водою. Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року.

Також нагадаємо, під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація.

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