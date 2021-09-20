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У Києві водій автобуса вирішив хвацько об'їхати затор по тротуару (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 16:05
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У КМДА заперечують, що в автобусі могли знаходиться люди і швидше за все це не пасажирський транспорт
Водій заїхав прямо на зелену зону
Водій заїхав прямо на зелену зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 20 вересня, в Києві відбувся інцидент на дорозі, який зафіксували на відео очевидці. Водій автобуса вирішив об'їхати затор, виїхавши при цьому на тротуар.

Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

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"Нахабний водій маршрутки пре по тротуару і зеленій зоні, хоча затора, як такового, і немає. Де там ті перевіряючі від КМДА?", – пишуть в Мережі.

Що кажуть в КМДА

У КМДА сумніваються, що це маршрутний автобус.

"Складно зрозуміти, не видно ні номер автобуса, ні трафаретів, а так як Лісова, це може бути розвозка людей, наприклад", – прокоментували нам в КМДА.

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