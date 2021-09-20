У Києві водій автобуса вирішив хвацько об'їхати затор по тротуару (відео)

У КМДА заперечують, що в автобусі могли знаходиться люди і швидше за все це не пасажирський транспорт

Водій заїхав прямо на зелену зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 20 вересня, в Києві відбувся інцидент на дорозі, який зафіксували на відео очевидці. Водій автобуса вирішив об'їхати затор, виїхавши при цьому на тротуар.

Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

Реклама

"Нахабний водій маршрутки пре по тротуару і зеленій зоні, хоча затора, як такового, і немає. Де там ті перевіряючі від КМДА?", – пишуть в Мережі.

Що кажуть в КМДА

У КМДА сумніваються, що це маршрутний автобус.

"Складно зрозуміти, не видно ні номер автобуса, ні трафаретів, а так як Лісова, це може бути розвозка людей, наприклад", – прокоментували нам в КМДА.

Реклама

Раніше ми писали: