У Києві водій автобуса вирішив хвацько об'їхати затор по тротуару (відео)

Сьогодні, 20 вересня, в Києві відбувся інцидент на дорозі, який зафіксували на відео очевидці. Водій автобуса вирішив об'їхати затор, виїхавши при цьому на тротуар.
Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.
"Нахабний водій маршрутки пре по тротуару і зеленій зоні, хоча затора, як такового, і немає. Де там ті перевіряючі від КМДА?", – пишуть в Мережі.
Що кажуть в КМДА
У КМДА сумніваються, що це маршрутний автобус.
"Складно зрозуміти, не видно ні номер автобуса, ні трафаретів, а так як Лісова, це може бути розвозка людей, наприклад", – прокоментували нам в КМДА.
Раніше ми писали:
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