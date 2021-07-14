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У Києві п'яний водій збив на смерть жінку на мопеді (фото)

14 липня 2021 13:19

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Водій автомобіля Honda пройшов на місці перевірку на Драгер – прилад показав 2:59 проміле

На знімку місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

Потрійне смертельне ДТП відбулося сьогодні вранці на вулиці Бударіна, 3 біля села Чайки, при виїзді на трасу. У дорожньо-транспортній пригоді брали участь легковий автомобіль, вантажівка і мопед. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", жінка, яка керувала мопедом загинула від отриманих травм на місці.

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Попередньо встановлено, що водій автомобіля Honda наїхав на жінку, яка керувала мопедом. Від удару вона потрапила під колеса автомобіля. Він простягнув її кілька метрів і врізався у вантажівку DAF.

Роззяви зібралися навколо. Фото: ДТП. Kiev.ua

Роззяви зібралися навколо. Фото: ДТП. Kiev.ua

Від отриманих травм жінка 1977 року народження померла на місці. В результаті ДТП на трасі утворилася пробка. На місце приїхали медики і рятувальники, щоб дістати тіло з-під автомобіля. Співробітники поліції встановлюють всі деталі і механізм ДТП.

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На знімку видно, як стеля висить над головами пасажирів. Фото: колаж "Сьогодні"
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Відомо, що водій автомобіля Honda пройшов на місці перевірку на Драгер. Прилад показав 2:59 проміле.

А в Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні. Копи намагаються встановити місцезнаходження підозрюваного.

Також нагадаємо, на трасі Одеса-Рені під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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