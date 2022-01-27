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У Києві водії об'їжджали пробку, рухаючись слідом за швидкою (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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27 січня, 12:29
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У місті традиційно утворилися затори в негоду
Шоферам хотілося швидше об'їхати пробку
Шоферам хотілося швидше об'їхати пробку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 27 січня на дорозі водії вирішили "ув'язатися" за машиною швидкої допомоги у заторі. Авто медиків насилу проїхало смугою для громадського транспорту.

Відео опублікував Київ Оперативний у Telegram.

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"От манери... Швидка не може проїхати по смузі для громадського транспорту. Якось тишком-нишком пробивається, а за нею відразу ціле стадо пре... А можна ще якийсь Фантом придумати для такого", – написали у Мережі.

Пристроювання за спеціальними машинами

Водії найчастіше поступаються дорогою автомобілям зі спецсигналами. Але після проїзду таких авто з'являється велика спокуса "прилаштуватись" за таким автомобілем і "виграти" у пробки кілька сотень метрів. Формально у такій їзді порушень немає – правила не забороняють "прилаштовуватися" за автомобілями зі спецсигналами.

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Але якщо при цьому буде порушено швидкісний режим, правила руху по смугах або створено аварійну ситуацію, то на вас чекає покарання. Часто це питання поваги до інших учасників дорожнього руху.

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