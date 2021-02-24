У Києві водія автобуса спіймали п'яним за кермом (фото)

У Києві вранці патрульні виявили п'яного перевізника, який збирався заступити на маршрут.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.

Інспектори помітили автобус "Богдан", який рухався по вулиці Стеценка з порушенням правил дорожнього руху.

"Патрульні зупинили транспортний засіб, в салоні якого не було пасажирів, водій пояснив, що як раз збирається на кінцеву зупинку маршруту. Під час розмови інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота і виражене тремтіння пальців рук", – йдеться в повідомленні.

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Пройти тест на алкоголь водій відмовився. На місце викликали представника перевізника і передали управління автобусом йому. На водія склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Україні підвищили штрафи для водіїв. Тепер, якщо п'яне водіння призведе до травмування або смерті, будуть реальні терміни.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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