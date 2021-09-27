У Києві біля "Арсенальної" з'являться два нових паркінги (фото)

Коли завершать будівництво і якою буде вартість паркування – невідомо

У столиці існує величезна проблема з паркуванням автомобілів / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля метро "Арсенальна" створюють два паркінгу. Один з них в старому цеху "Арсеналу" на вулиці Московській, а другий біля стадіону "Арсенал", в'їзд з вулиці Грушевського.

Про це повідомив громадський активіст Юрій Хорунжий, опублікувавши фото з будівництва в Facebook.

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Скоро буде більше паркомісць в районі "Арсенальної". Фото: Юрій Хорунжий / Фото: Facebook

Коли завершать будівництво і якою буде вартість паркування – невідомо.

Один з паркінгів буде в старому цеху "Арсеналу". Фото: Юрій Хорунжий / Фото: Facebook

У столиці три платні зони паркування

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Кияни можуть паркуватися безкоштовно всюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У разі, якщо є паркувальна розмітка і відповідні знаки, парковка оплачується відповідно до тарифів однієї з трьох зон:

I зона охоплює центр Києва, частина території в районі "Караваєвих дач" і радіоринку, а також частина території в межах Деміївської площі. Вартість паркування в ній становить 35 грн / год.;

II зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста і поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частина Голосієва, Гідропарку, Деміївки і Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – у ринків "Троєщина", "Лісовий" ( "Юність"), авторинку, метро "Лісова" і музею "Пирогово". Вартість паркування в II зоні – 25 грн / год.;

III зона охоплює спальні райони міста, і вартість парковки залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/год.

Раніше ми писали, що в центрі Києва ввели нові тарифи на парковку.

Також недавно кошмар влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставивши голову корови.