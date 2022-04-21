У Києві відновили роботу "червоної" лінії метро

Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття

Метрополітен в Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці з 21 квітня відновлено рух по "червоній" гілці метро. Потяги тепер ходять від "Академмістечка" до "Лісової".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.

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Наголошується, що пересадковий вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" залишається закритим. На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин.

Потяги прямують без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" та "Кловська".

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