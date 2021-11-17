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У Києві за громадським транспортом подорожчають маршрутки. Ми дізналися подробиці

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 07:00
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Стало відомо, що думають про подорожчання приватні перевізники
У Києві можуть подорожчати маршрутки Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві можуть подорожчати маршрутки Фото: колаж "Сьогодні"

Плани влади підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 20 гривень розбурхали Київ. Люди вже думають, де і якнайшвидше оформити картку киянина, щоб оплачувати вартість проїзду по 12 гривень.

Що думають про подорожчання приватні перевізники – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Рішення обговорюватиметься

У мерії кажуть, що рішення ще не є остаточним і необхідно провести громадські слухання.

Поки що озвучені ті цифри, які хочуть встановити перевізники – Київський метрополітен та "Київпастранс".

"Для тих, хто справді живе у Києві та користується громадським транспортом, пропонується встановити вартість проїзду по картці киянина – 12 гривень. Для решти вартість відрізнятиметься залежно від того, яким проїзним людина користується", – пояснюють у КМДА.

Частина перевізників думає

В асоціації перевізників Києва та Київської області кажуть, що потрібно дочекатися, коли відбудуться громадські обговорення намірів влади щодо підвищення вартості проїзду.

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"Остаточного рішення стосовно подорожчання вартості проїзду наразі немає. Нові розцінки озвучені заздалегідь. На питання, чи підніматимуть вартість проїзду у приватних маршрутках, поки що складно відповісти. Дивитимемося щодо ситуації. Багато залежить від того, які вимоги до перевізників виставлятимуть міська влада, і якою буде остаточна вартість проїзду до КП "Київпастранс", – повідомив сайту "Сьогодні" Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Там зазначають, що це питання обговорюватимуть ближче до 1 січня і ухвалюватимуть рішення.

Подорожчання в маршрутках неминуче

А ось у Всеукраїнському об'єднанні перевізників зазначають, що раніше все було навпаки – спочатку у Києві дорожчав проїзд маршрутками, а потім комунальний транспорт.

"У цьому була логіка, оскільки комунальний транспорт дотується від міста та отримує всілякі субвенції з бюджету. А приватні маршрутки міська влада всіляко оминає. Подорожчання транспорту неминуче – все дорожчає: пальне, запчастини, електроенергія. Але те, що місто вирішило підняти вартість проїзду відразу в 2,5 рази, м'яко кажучи, шокувало всіх", – заявив сайту "Сьогодні" Ігор Житинський, голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників.

За його словами, якщо влада все ж таки встановить такі тарифи за проїзд, то маршрутки однозначно теж дорожчатимуть.

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"Це неминуче. Маршрутки дорожчатимуть. А що залишається перевізникам? Вони купують за власні кошти транспорт, несуть на собі все фінансове навантаження. Вони просто не можуть бути альтруїстами і працювати на збиток собі. Але мені здається, що міська влада маніпулює цифрами. І поки що невідомо для чого це робиться. Я не виключаю, що буде заявлено іншу вартість, меншу за 20 гривень", – відповідає Ігор Житинський.

Порада комунальникам

Голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників радить керівникам комунального транспорту Києва хоч раз чесно звітувати про свою роботу перед громадськістю.

"У нас парадоксальна ситуація. Комунальні підприємства збиткові, а їхні керівники досить заможні люди. Транспортна комунальна сфера є дуже непрозорою. Практично неможливо пояснити, звідки та як вони формують тарифи. Очевидно, комусь не вистачає грошей на черговий "Мерседес". Судіть самі, за гроші киян-платників податків купується новий транспорт, ціна якого в кілька разів вища, ніж на ринку, за гроші киян цей транспорт дотується, а тут ще й проїзд для киян буде вищим навіть, ніж на приватних маршрутках. Це просто абсурд", – каже Ігор Житинський.

Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?

  • Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
  • У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
  • Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
  • Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
  • Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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