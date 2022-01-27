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У Києві затримується рух транспорту – список маршрутів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 16:04
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Проблеми виникли через аварії на дорозі, на місце вже викликали поліцію
У столиці збій у роботі транспорту
У столиці збій у роботі транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 27 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Тепер рух деяких маршрутів затримується.

Про це пише "Київпастранс".

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Що з транспортом?

Затримується рух тролейбусів №12, 45 на вул. Васильківська, 28 через ДТП. На місце викликано поліцію.

Рух тролейбусів № 12, 45 організовано у ТРЕД №1.

Затримується рух трамваїв №8К на вул. Ахматової/вул. Драгоманова у напрямку Дарницького ТРЕДу через ДТП. На місце викликано поліцію.

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У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну, уряд Києва планує зробити спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – заявив Поворозник.

До того ж, він додав, що метро у Києві працюватиме у колишньому режимі і закривати його не планують у разі локдауну.

Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

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