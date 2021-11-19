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У Києві затримуються тролейбуси та трамваї: де і чому

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
19 листопада, 10:36
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На місце події викликали поліцію, яка знається на тому, що трапилося
Затримуються два трамваї / Колаж "Сьогодні"
Затримуються два трамваї / Колаж "Сьогодні"

У Києві затримується рухтрамваїв № 15 та №18, а також рух тролейбусів №12 та 45. Все через припарковане авто у габариті проїзду та ДТП.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

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Де затримка

Затримується рух трамваїв №15, 18 по вулиці Дмитрівській 5 у напрямку Контрактової площі.

На місце через припарковане авто у габариті проїзду викликали поліцію.

Затримується рух тролейбусів №12, 45 на вулиці Максимовича 28А у напрямку ст.м. "Васильківська". Сталася ДТП. На місце викликала поліція.

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Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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