У Києві затримуються тролейбуси та трамваї: де і чому

У Києві затримується рухтрамваїв № 15 та №18, а також рух тролейбусів №12 та 45. Все через припарковане авто у габариті проїзду та ДТП.
Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.
Де затримка
Затримується рух трамваїв №15, 18 по вулиці Дмитрівській 5 у напрямку Контрактової площі.
Далі по темі
На місце через припарковане авто у габариті проїзду викликали поліцію.
Затримується рух тролейбусів №12, 45 на вулиці Максимовича 28А у напрямку ст.м. "Васильківська". Сталася ДТП. На місце викликала поліція.
Як працює транспорт до карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.
Раніше ми писали:
- У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
- В Україні двом лікарям суд виніс вироки за підробку COVID-документи. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок, іншого засудили умовно.