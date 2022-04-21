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У Києві закриють одну зі станцій метро – дата та причина

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 14:44
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Працюватиме один пересадковий вузол
У столиці буде зачинено одну станцію метро. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці буде зачинено одну станцію метро. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 22 квітня, у Києві станція метро "Золоті ворота" буде зачинено на вхід та вихід. Це пов'язано з підготовкою благодійного концерту гурту "Океан Ельзи".

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Так, 22 квітня пересадка на станцію "Театральна" не працюватиме.

Рух потягів "зеленою лінією" відбуватиметься між станціями "Сирець" – "Лук’янівська" та між станціями "Червоний хутір" – "Палац спорту".

Працюватиме один пересадковий вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого".

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На інших лініях рух поїздів залишається без змін.

У Києві відновили роботу "червоної" лінії метро

У столиці з 21 квітня відновлено рух "червоною" гілкою метро. Потяги тепер ходять від "Академмістечка" до "Лісової". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Наголошується, що пересадковий вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" залишається закритим. На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин.

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Потяги прямують без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" та "Кловська".

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