У Києві закриють одну зі станцій метро – дата та причина

У п'ятницю, 22 квітня, у Києві станція метро "Золоті ворота" буде зачинено на вхід та вихід. Це пов'язано з підготовкою благодійного концерту гурту "Океан Ельзи".
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Так, 22 квітня пересадка на станцію "Театральна" не працюватиме.
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Рух потягів "зеленою лінією" відбуватиметься між станціями "Сирець" – "Лук’янівська" та між станціями "Червоний хутір" – "Палац спорту".
Працюватиме один пересадковий вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого".
На інших лініях рух поїздів залишається без змін.
У Києві відновили роботу "червоної" лінії метро
У столиці з 21 квітня відновлено рух "червоною" гілкою метро. Потяги тепер ходять від "Академмістечка" до "Лісової". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.
Наголошується, що пересадковий вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" залишається закритим. На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин.
Потяги прямують без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" та "Кловська".