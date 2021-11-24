У Києві закрили станцію метро "Славутич" – знайшли підозрілий предмет (оновлено)

Підозрілу валізу виявили на виході зі станції

У столичній підземці закрили станцію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві станцію метро "Славутич" закрили для пасажирів. Поліція працювала на місці НП.

Про це повідомляє прес-служба КМДА у Telegram.

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"Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", – йдеться у повідомленні.

Як розповіли "Сьогодні" у метрополітені, підозрілий предмет виявили на виході зі станції.

"Що за предмет – знатиме поліція, коли перевірить", – відповіли у підземці.

Що кажуть у поліції

У поліції Києва нам підтвердили, що на вході до станції метро "Славутич" було виявлено підозрілий предмет.

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"У підземному переході біля входу на станцію "Славутич" було виявлено безхазяйну валізу. Територію огородили стрічкою та викликали вибухотехніків. Вони мають перевірити вміст валізи. Перевірка триває", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Станцію відкрили

Як пізніше повідомили у прес-службі, перевірку станції "Славутич" завершено і метрополітен працює у звичайному режимі.

Схожий випадок

У київському метро у серпні перекрили перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна". Там виявили підозрілий предмет.

У поліції Києва розповіли, що під час перевірки пересадочного вузла метро було виявлено пакет, але нічого небезпечного в ньому не було.

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