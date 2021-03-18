У Києві "замінували" сім станцій метро

У Києві сім станцій метро закриті на вхід і вихід.
Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.
Надійшов анонімний дзвінок про замінування.
"Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки" , – пишуть у відомстві.
Які станції закриті:
- "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота";
- "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого";
- "Майдан Незалежності";
- "Хрещатик";
- "Академмістечко";
- "Червоний хутір";
- "Героїв Дніпра".
Як "Сьогодні" підтвердили в поліції Києва, надійшло повідомлення про мінування семи станцій Київського метрополітену на різних лініях.
"Перевірка вже триває. Рішення про закриття станцій буде прийматися окремо", – розповіли нам в поліції.
Як стало відомо пізніше, станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол перевірені і відкриті для пасажирів.
"Вибухонебезпечні предмети не виявлено", – повідомили в КМДА.
На інших станціях перевірка триває.
Нагадаємо, в серпні житель Київської області "замінував" Дарницький залізничний вокзал тому, що його нібито не захотіли пропустити без черги до каси.
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