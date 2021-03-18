Русский
$ 27,7
32,99
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

У Києві "замінували" сім станцій метро

18 березня, 16:33

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Зараз на станціях триває перевірка

У Києві сім станцій метро закриті на вхід і вихід.

Реклама

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

Надійшов анонімний дзвінок про замінування.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки" , – пишуть у відомстві.

Які станції закриті:

  • "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота";
  • "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого";
  • "Майдан Незалежності";
  • "Хрещатик";
  • "Академмістечко";
  • "Червоний хутір";
  • "Героїв Дніпра".
Реклама

Як "Сьогодні" підтвердили в поліції Києва, надійшло повідомлення про мінування семи станцій Київського метрополітену на різних лініях.

"Перевірка вже триває. Рішення про закриття станцій буде прийматися окремо", – розповіли нам в поліції.

Як стало відомо пізніше, станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол перевірені і відкриті для пасажирів.

"Вибухонебезпечні предмети не виявлено", – повідомили в КМДА.

На інших станціях перевірка триває.

Нагадаємо, в серпні житель Київської області "замінував" Дарницький залізничний вокзал тому, що його нібито не захотіли пропустити без черги до каси.

Реклама

Раніше ми писали, що в Києві невідомий надіслав на електронну адресу торгово-розважального центру River Mall повідомлення про те, що будівля замінована.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ метро Хрещатик метрополітен льва толстого академмістечко

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Києві запустили City Express: маршрут і розклад
У Києві запустили City Express: маршрут і розкладТранспорт
У Києві можуть обмежити вхід на трьох станціях метро
У Києві можуть обмежити вхід на трьох станціях метроТранспорт
Ryanair запускає 18
Ryanair запускає 18 "літніх" маршрутів з України: списокТранспорт
Чверть століття без ремонту: чому реконструкцію Хрещатика знову відклали на рік
Чверть століття без ремонту: чому реконструкцію Хрещатика знову відклали на рікВлада
Забруднення повітря в Києві сьогодні зашкалює: що кажуть екологи
Забруднення повітря в Києві сьогодні зашкалює: що кажуть екологиІнші новини
У Києві
У Києві "замінували" сім станцій метроТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти