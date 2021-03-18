У Києві "замінували" сім станцій метро

Зараз на станціях триває перевірка

У Києві сім станцій метро закриті на вхід і вихід.

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Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

Надійшов анонімний дзвінок про замінування.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки" , – пишуть у відомстві.

Які станції закриті:

"Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота";

"Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого";

"Майдан Незалежності";

"Хрещатик";

"Академмістечко";

"Червоний хутір";

"Героїв Дніпра".

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Як "Сьогодні" підтвердили в поліції Києва, надійшло повідомлення про мінування семи станцій Київського метрополітену на різних лініях.

"Перевірка вже триває. Рішення про закриття станцій буде прийматися окремо", – розповіли нам в поліції.

Як стало відомо пізніше, станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол перевірені і відкриті для пасажирів.

"Вибухонебезпечні предмети не виявлено", – повідомили в КМДА.

На інших станціях перевірка триває.

Нагадаємо, в серпні житель Київської області "замінував" Дарницький залізничний вокзал тому, що його нібито не захотіли пропустити без черги до каси.

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Раніше ми писали, що в Києві невідомий надіслав на електронну адресу торгово-розважального центру River Mall повідомлення про те, що будівля замінована.

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