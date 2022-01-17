У Києві замінували станцію метро. Наразі вона закрита для входу та виходу пасажирів. Дзвінок про мінування надійшов анонімно.
Про це повідомляє КМДА.
Що відомо
Замінували станцію метро "Позняки". У поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ.
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"Прийшло електронне повідомлення з невідомого облікового запису. Зараз на місце виїхали вибухотехніки та кінологи. Проводиться перевірка приміщень станції", – кажуть у поліції Києва.
Станцію метро закрили у вечірню годину-пік, коли тисячі жителів спального району повертаються з роботи. Людям доведеться виходити з метро на "Осокорках" та добиратися додому пішки чи маршрутками.
Хвиля "мінувань" в Україні
12 та 13 січня в Україні відбулися хвилі "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.
За словами психолога, важливо звернути увагу на те, що хвиля повідомлень про мінування торкнулася великих міст. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.