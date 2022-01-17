Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚨 Суд над Порошенком 😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві замінували станцію метро

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 18:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ. Кінологи та вибухотехніки вже шукають вибухівку
Наразі на станції станції проходять перевірки / Колаж "Сьогодні"
Наразі на станції станції проходять перевірки / Колаж "Сьогодні"

У Києві замінували станцію метро. Наразі вона закрита для входу та виходу пасажирів. Дзвінок про мінування надійшов анонімно.

Про це повідомляє КМДА.

Реклама

Що відомо

Замінували станцію метро "Позняки". У поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ.

"Прийшло електронне повідомлення з невідомого облікового запису. Зараз на місце виїхали вибухотехніки та кінологи. Проводиться перевірка приміщень станції", – кажуть у поліції Києва.

Станцію метро закрили у вечірню годину-пік, коли тисячі жителів спального району повертаються з роботи. Людям доведеться виходити з метро на "Осокорках" та добиратися додому пішки чи маршрутками.

Хвиля "мінувань" в Україні

12 та 13 січня в Україні відбулися хвилі "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.

Реклама

За словами психолога, важливо звернути увагу на те, що хвиля повідомлень про мінування торкнулася великих міст. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров В аеропорту "Київ" зустрічають Порошенка – він виступає перед прихильниками Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві замінували станцію метро Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Витік аміаку на "Стиролі" може призвести до екокатастрофи на сході України – експерт Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

6 624

захворіло за тиждень в Києві

+35%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.95

Російський рубль (₽)

0.3643

Євро (€)

31.99

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти