Анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ. Кінологи та вибухотехніки вже шукають вибухівку

Наразі на станції станції проходять перевірки / Колаж "Сьогодні"

У Києві замінували станцію метро. Наразі вона закрита для входу та виходу пасажирів. Дзвінок про мінування надійшов анонімно.

Про це повідомляє КМДА.

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Що відомо

Замінували станцію метро "Позняки". У поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ.

"Прийшло електронне повідомлення з невідомого облікового запису. Зараз на місце виїхали вибухотехніки та кінологи. Проводиться перевірка приміщень станції", – кажуть у поліції Києва.

Станцію метро закрили у вечірню годину-пік, коли тисячі жителів спального району повертаються з роботи. Людям доведеться виходити з метро на "Осокорках" та добиратися додому пішки чи маршрутками.

Хвиля "мінувань" в Україні

12 та 13 січня в Україні відбулися хвилі "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.

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За словами психолога, важливо звернути увагу на те, що хвиля повідомлень про мінування торкнулася великих міст. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.

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