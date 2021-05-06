У Києві закрили станцію метро "Хрещатик" (фото, відео)

У поліцію надійшов анонімний дзвінок про замінування, правоохоронці перевіряють територію над станцією метро

У Києві на вхід і вихід закрили центральний вестибюль станції метро "Хрещатик" (вихід до вул. Хрещатик). Правоохоронці перевіряли прилеглу територію, в зв'язку з анонімним дзвінком про замінування.

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Як повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені, перевіряли територію над станцією метро.

"Поліцейські перевіряють територію над станцією метро "Хрещатик", а точніше приміщення, яке там розташовано. Це не наша територія. Але мабуть, для безпеки пасажирів закрили станцію "Хрещатик" на вхід і вихід", – повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Наразі метро працює в звичайному режимі, станцію відкрили на вхід і вихід.

Також ми писали про те, що в Києві на станції метро "Майдан Незалежності" поліцейські затримали двох чоловіків з бойовими гранатами.

Також нагадаємо, в метро Києва надаватимуть меддопомогу.