Русский
$ 27,73
33,28
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

У Києві закрили станцію метро "Хрещатик" (фото, відео)

6 травня, 18:20

Олександр Марущак , Юлія Ляхова

У поліцію надійшов анонімний дзвінок про замінування, правоохоронці перевіряють територію над станцією метро

У Києві на вхід і вихід закрили центральний вестибюль станції метро "Хрещатик" (вихід до вул. Хрещатик). Правоохоронці перевіряли прилеглу територію, в зв'язку з анонімним дзвінком про замінування.

Реклама

Як повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені, перевіряли територію над станцією метро.

"Поліцейські перевіряють територію над станцією метро "Хрещатик", а точніше приміщення, яке там розташовано. Це не наша територія. Але мабуть, для безпеки пасажирів закрили станцію "Хрещатик" на вхід і вихід", – повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Наразі метро працює в звичайному режимі, станцію відкрили на вхід і вихід.

Реклама

В тренді
Курив і показував "факи": у Києві новий "герой" метро (відео)

Також ми писали про те, що в Києві на станції метро "Майдан Незалежності" поліцейські затримали двох чоловіків з бойовими гранатами.

Також нагадаємо, в метро Києва надаватимуть меддопомогу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Плюс 1,5 млрд на ціннику і аукціон-надія. Коли чекати станції Київського метрополітену на Виноградар та Троєщину
Плюс 1,5 млрд на ціннику і аукціон-надія. Коли чекати станції Київського метрополітену на Виноградар та ТроєщинуТранспорт
У страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина (оновлено)
У страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина (оновлено)Надзвичайні події
Що відбувається у київському метрополітені після скасування локдауну (фото)
Що відбувається у київському метрополітені після скасування локдауну (фото)Транспорт
Арестович став
Арестович став "героєм парковки": заблокував дорогу пожежній машині на 1,5 годиниНадзвичайні події
Фото дня. Пасажири штурмують київський метрополітен після вихідних
Фото дня. Пасажири штурмують київський метрополітен після вихіднихТранспорт
У Києві загорівся пасажирський автобус (фото, відео)
У Києві загорівся пасажирський автобус (фото, відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти