У Києві "замінували" станцію метро "Театральна"

Невідома особа здійснила анонімний дзвінок та повідомила про "мінування"

Нині станція не працює/Колаж: "Сьогодні"

У Києві надійшов анонімний дзвінок про "мінування" станції метро "Театральна". Її закрили для входу та виходу пасажирів.

Про це повідомили в Telegram-каналі Kyiv Metro Alerts.

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Деталі

Дзвінок про "мінування" надійшов увечері.

"Станцію метро "Театральна" та пересадку закрито для входу та виходу пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про відкриття станції буде опубліковано відразу після завершення перевірки.

Хвиля "мінувань" в Україні

12 та 13 січня в Україні прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції.

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За словами психолога, важливо звернути увагу на те, що хвиля повідомлень про мінування торкнулася великих міст. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу в суспільстві.

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