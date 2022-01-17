У Києві "замінували" станцію метро "Театральна"

У Києві надійшов анонімний дзвінок про "мінування" станції метро "Театральна". Її закрили для входу та виходу пасажирів.
Про це повідомили в Telegram-каналі Kyiv Metro Alerts.
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Дзвінок про "мінування" надійшов увечері.
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"Станцію метро "Театральна" та пересадку закрито для входу та виходу пасажирів", — йдеться у повідомленні.
Інформацію про відкриття станції буде опубліковано відразу після завершення перевірки.
Хвиля "мінувань" в Україні
12 та 13 січня в Україні прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції.
За словами психолога, важливо звернути увагу на те, що хвиля повідомлень про мінування торкнулася великих міст. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу в суспільстві.
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