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У Києві замінували залізничний вокзал. В "Укрзалізниці" розповіли, як курсують поїзди

23 червня 2021 16:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Пасажирів не впускають до будівлі – посадка та висадка пасажирів здійснюється через прилеглі підземні переходи

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У середу, 23 червня, у Києві повідомили про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів.

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Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування", – йдеться у повідомленні.

У "Укрзалізниці" уточнили, що всі поїзди курсують за графіком, а посадка та висадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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Нагадаємо, раніше в Києві чотири рази за тиждень "мінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.

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