У Києві запускають нові смуги для громадського транспорту (фото)

Новими смугами можна користуватись не лише міському транспорту, а і велосипедистам – наразі їх 29

Фото: прес-служба КМДА

У п'ятницю, 11 червня, у Києві на вулиці Братиславській запустили смугу для руху громадського транспорту. Невдовзі такі смуги з'являться ще на кількох вулицях Києва.

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Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

"Комфорт для пасажирів громадського транспорту – не лише нові і сучасні автобуси та тролейбуси. Це і можливість уникати затори з одночасним зменшенням часу доїзду до пункту призначення. Саме для цього продовжуємо влаштовувати виділені смуги для руху громадського транспорту", – сказав він..

За його словами, найближчим часом такі смуги обладнають на проспекті Ю. Гагаріна, Харківському шосе, проспекті Правди, вулицях Луговій та Івашкевича.

Наразі у столиці функціонують 29 виділених смуг для руху громадського транспорту. Ними дозволено рухатись громадському транспорту та велосипедистам.

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Фото: прес-служба КМДА

Раніше ми повідомляли, що у КП "Київський метрополітен" заявили, що комунальний транспорт працює у збиток та ціну за проїзд, все ж таки піднімуть. Проте вартість квитка обіцяють зробити компромісною.