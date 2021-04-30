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У Києві запускають соціальне таксі для людей з інвалідністю (фото)

30 квітня, 21:26

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Автомобілі вже обладнані для людей з обмеженими можливостями, мікроавтобуси готують до виходу на маршрут

У Києві незабаром курсуватимуть соціальні таксі, які перевозитимуть жителів столиці з інвалідністю.

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Про це написала заступник голови КМДА Марина Хонда.

"Сьогодні Департамент соціальної політики КМДА підписав договір на закупівлю цієї послуги з компанією-переможцем відкритих торгів ТОВ "КАТП-0449". А перевізник вже почав підготовку автомобілів до виходу на маршрути", – йдеться в повідомленні.

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Хонда прикріпила відео, на якому показала автомобілі, які готують для перевезення пасажирів. На маршрути вони вийдуть ще комфортнішими, адже тривають певні вдосконалення.

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"Час, коли розпочнеться прийом заявок ми оголосимо додатково вже зовсім скоро", - написала Хонда.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві запустили пілотний проект соціального таксі для дітей з інвалідністю.

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