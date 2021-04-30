У Києві запускають соціальне таксі для людей з інвалідністю (фото)

Автомобілі вже обладнані для людей з обмеженими можливостями, мікроавтобуси готують до виходу на маршрут

У Києві незабаром курсуватимуть соціальні таксі, які перевозитимуть жителів столиці з інвалідністю.

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Про це написала заступник голови КМДА Марина Хонда.

"Сьогодні Департамент соціальної політики КМДА підписав договір на закупівлю цієї послуги з компанією-переможцем відкритих торгів ТОВ "КАТП-0449". А перевізник вже почав підготовку автомобілів до виходу на маршрути", – йдеться в повідомленні.

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Хонда прикріпила відео, на якому показала автомобілі, які готують для перевезення пасажирів. На маршрути вони вийдуть ще комфортнішими, адже тривають певні вдосконалення.

"Час, коли розпочнеться прийом заявок ми оголосимо додатково вже зовсім скоро", - написала Хонда.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві запустили пілотний проект соціального таксі для дітей з інвалідністю.