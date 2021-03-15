У Києві запустили City Express: маршрут і розклад

Потяги будуть зупинятися на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь і Буча

Транспортний проєкт City Express стартував в Києві сьогодні, 15 березня. Перша електричка курсуватиме по маршруту Святошино-Буча.

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Про це повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін в Facebook.

"В рамках пілотного проекту на маршруті "Святошино-Буча" вже почали курсувати перші приміські електропоїзди", – написав він.

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За його словами, поїзди будуть зупинятися на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь і Буча. Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 5:54 і прибуватиме на станцію Бучао 6:17.

Наступні рейси будуть відправлятися зі станції Святошин о 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38. У зворотному напрямку зі станції Буча в перший рейс поїзд відправиться о 6:27, потім – о 07:31, 8:56 і о 18:03 і 19:07.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" 25 серпня розпочала пілотний проєкт ізохорони пасажирських поїздів в русі силами працівників воєнізованої охорони компанії.

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