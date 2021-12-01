У Києві завтра змінять рух автобусів: список маршрутів

Завтра, 2 грудня, буде змінено маршрути автобусів № 104, 108.Орієнтовно це буде з 11:00 до 15:00.
Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.
Чому автобуси змінять маршрут
Автобуси змінять свої маршрути через роботу по відновленню асфальтобетонного покриття на розворотному майданчику автобусів за адресою просп. Миколи Бажана, 3.
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Як їздитимуть автобуси
Рух автобусів №№ 104, 108 у напрямку руху ст. м. Харківська буде організовано відповідно до с. Бортничі та вул. Митрополита Андрія Шептицького на вул. Декабристів діючими маршрутами, далі – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Декабристів, а потім знову діючими маршрутами.
Як працює транспорт до карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.
Раніше ми писали:
- У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
- В Україні двом лікарям суд виніс вироки за підробку COVID-документи. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок, іншого засудили умовно.