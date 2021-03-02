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У Києві завтра можуть обмежити вхід на трьох станціях метро

2 березня, 17:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На НСК "Олімпійський" ввечері почнеться гра

Увечері 3 березня на трьох станціях метро в Києві може бути встановлено обмеження на вхід для пасажирів.

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Про це повідомляє КМДА.

Так, о 17:00 на НСК "Олімпійський" розпочнеться гра між командами "Динамо" (Київ) і "Колос" (Ковалівка).

"Обмеження (не закриття) на вхід можливі після закінчення гри на станціях метро: "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого", – говориться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що на станції метро "Теремки" утворилася штовханина з пасажирів. Люди юрмилися біля дверей на вході до вестибюлю станції.

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Також ми писали, що стовпотворіння було на станції "Вокзальна".

Також нагадаємо, в метро Києва з'являться "ласкаві" турнікети, читайте, на яких станціях їх встановлять.

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Київ метро КМДА футбол станція метро

Джерело: Сьогодні

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