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У київському метро диктор дивно кашляв під час оголошення: що сталося (відео)

26 липня 2021 13:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У підземці провели перформанс до Дня боротьби з раком легенів – в Україні близько 70% пацієнтів потрапляють до лікаря з таким діагнозом вже на пізніх стадіях

Як реагували пасажири на акцію. Фото: колаж "Сьогодні"

Як реагували пасажири на акцію. Фото: колаж "Сьогодні"

У київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", організатори акції вирішили таким чином привернути увагу до захворювання.

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"Рак легені – один з найрозповсюдженіших видів раку у світі та в Україні, але в інформаційному просторі на цю проблему не звертають уваги. Тому ми вирішили голосно заявити про це серед звичного шуму прибуття поїздів, розмов пасажирів і оголошень у метро, – говорить Максим Проскуров, організатор проєкту, директор департаменту зі зв’язків з громадськістю компанії "Рош Україна". – Про рак легені неможливо мовчати, адже він щороку забирає життя понад 9000 українців. Люди часто ігнорують симптоми, і близько 70% пацієнтів потрапляють до лікаря вже на пізніх стадіях".

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На станціях лунали стандартні оголошення типу "Шановні пасажири! У касовому залі працюють автомати для оплати проїзду банківською картою". В кінці повідомлення диктор закашлюється і закликав стежити за своїм здоров'ям, звертати увагу на кашель і регулярно відвідувати лікаря.

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Для перформансу організатори вибрали багатолюдні станції київського метро – "Вокзальну", "Лівобережну" і пересадочну "Театральну".

Статистика обізнаності українців

  • В Україні щорічно діагностують близько 13 тисяч українців, а більше 9 тисяч помирає. Близько 70% пацієнтів потрапляють до лікаря вже на пізніх стадіях.
  • Кашель, не проходить або посилюється – є одним з найпоширеніших симптомів раку легенів.
  • За даними міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut, 60% українців не знають симптомів раку легенів, 48% вважають, що онкологія – це смертельний вирок.

Раніше ми писали, що українська гімнастка Валерія Юзвяк вилікувалася від рабдоміосаркоми (Агресивної злоякісної пухлини), яку їй діагностували на початку року.

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