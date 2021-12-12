У київському метро можуть закрити кілька станцій – список

Зміни застосовують з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій

У київському метро зміни. Фото: колаж "Сьогодні".

У неділю, 12 грудня, відбудуться зміни у роботі київського метрополітену. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу між командами "Динамо" та "Зоря".

Про це повідомили у пресслужбі київського метрополітену.

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Метро їздитиме по-іншому

Так, можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу (17:00) та після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Такі зміни застосовують з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Крім того, у відомстві закликали дотримуватись маскового режиму.

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Нові правила проїзду у метро

Метрополітену столиці працює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.

Такі правила у столиці діють із 1 листопада. Порушники карантину мають сплачувати штрафи від 17 000 до 34 000 гривень.

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Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони можуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.

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