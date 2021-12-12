У київському метро можуть закрити кілька станцій – список

У неділю, 12 грудня, відбудуться зміни у роботі київського метрополітену. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу між командами "Динамо" та "Зоря".
Про це повідомили у пресслужбі київського метрополітену.
Метро їздитиме по-іншому
Так, можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу (17:00) та після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".
Далі по темі
Такі зміни застосовують з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.
Крім того, у відомстві закликали дотримуватись маскового режиму.
Нові правила проїзду у метро
Метрополітену столиці працює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.
Такі правила у столиці діють із 1 листопада. Порушники карантину мають сплачувати штрафи від 17 000 до 34 000 гривень.
Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони можуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.
Раніше ми писали:
- У Києві з 1 січня влада планує підняти проїзд у транспорті до 20 грн. Багато місцевих жителів обурилися таким рішенням, а в ГРС навіть виступили проти підвищення тарифів.
- У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту із заняттям проїжджої частини до 17 січня 2022 року та тротуару – до 16 травня 2022 року.