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У Київському метро знайшли господаря загублених подарунків (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 листопада, 14:51
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Дядько хлопця скинув йому посилання і один із сюжетів ЗМІ
У Київському метро знайшли хлопця, котрий забув подарунки. Фото: колаж "Сьогодні"
У Київському метро знайшли хлопця, котрий забув подарунки. Фото: колаж "Сьогодні"

12 листопада у Київському метрополітені знайшли господаря загублених подарунків. Він забув їх у транспорті 9 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен".

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Загублені подарунки знайшли свого власника

Як стало відомо, місцевий житель Богдан Ващенко готував свято для своєї дівчини, їхав із пакетами за тортом та квітами та задрімав. Коли схопився та вибіг на станції "Палац спорту", зрозумів, що пакети залишились у вагоні.

Одна з пасажирок віддала їх працівникам кінцевої станції "Сирець". Подарунки передали до Бюро знахідок.

Хлопець уже й не сподівався повернути згубу, коли дядько скинув йому посилання та один з сюжетів ЗМІ.

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Точно описавши вміст коробок, сьогодні він забрав свої подарунки, оплативши 57,6 грн за зберігання.

Тепер свято з коханою планує на вихідних.

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Як нині працює метро

Міський транспорт та метрополітенпрацює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання. Порушники карантину мають сплачувати штрафи.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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