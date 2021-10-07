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У київському метро зупинили рух через самокат: подробиці НП

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 14:35
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Співробітникам станції довелося відключити напругу
У метро Києва на рейки впав самокат. Фото: колаж "Сьогодні"
У метро Києва на рейки впав самокат. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на станції метро "Театральна" пасажири впустили самокат на рейки. Рух поїздів призупинили на п'ять хвилин.

Про це "Сьогодні" розповіли в київському метрополітені.

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Деталі інциденту

У київському метрополітені "Сьогодні підтвердили, що самокат впав на станції "Театральна". Інцидент стався о 12:20.

Щоб дістати засіб пересування і забезпечити рух поїздів було необхідно відключити напругу на контактній рейці, а відповідно – зупинити лінію.

Зазначається, що рух поїздів на червоній гілці метрополітену було зупинено на п'ять хвилин. У підсумку самокат врятований, а поїзди вже ходять за графіком.

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/ Фото: freepik.com

Правила поїздки в метрополітені

  • Особливо важливо не заходити за обмежувальну лінію і триматися за поручень.
  • Багаж до 120 сантиметрів за сумою розмірів вантажу безкоштовно. Речі, які більше зазначеної норми, оплачуються за ціною разової поїздки.
  • Багаж понад 200 сантиметрів за сумою розмірів перевозити заборонено.

В Україні самокати часто потрапляють у ДТП

Незважаючи на те, що точної статистики аварій з самокатами та іншими дорожніми девайсами поки немає, в МВС прогнозують, що число подібних ДТП може рости. Пояснюють це популярністю такого транспорту і прокату. При цьому у відомстві уточнюють, що нині поки що за законом статус такого транспорту не позначений. Не ясний також статус тих, хто управляє подібними девайсами і електросамокатами.

"Щоб позначити їх статус, потрібно внести зміни в закон і прописати чітко, що це за кошти і статус тих, хто ними керує. Крім того, потрібно вносити зміни в правила дорожнього руху. Вони затверджуються постановою Кабміну. Іншими словами, повинен бути розділ, який би зобов'язував тих, хто управляє таким транспортом, дотримуватися правил дорожнього руху. Зобов'язати так, як велосипедистів", – каже речник МВС Артем Шевченко.

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За його словами, МВС неодноразово піднімало такі питання, але в цьому випадку останнє слово – за законодавцем.

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