У київському метро зупинили рух через самокат: подробиці НП

У Києві на станції метро "Театральна" пасажири впустили самокат на рейки. Рух поїздів призупинили на п'ять хвилин.
Про це "Сьогодні" розповіли в київському метрополітені.
Деталі інциденту
У київському метрополітені "Сьогодні підтвердили, що самокат впав на станції "Театральна". Інцидент стався о 12:20.
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Щоб дістати засіб пересування і забезпечити рух поїздів було необхідно відключити напругу на контактній рейці, а відповідно – зупинити лінію.
Зазначається, що рух поїздів на червоній гілці метрополітену було зупинено на п'ять хвилин. У підсумку самокат врятований, а поїзди вже ходять за графіком.
Правила поїздки в метрополітені
- Особливо важливо не заходити за обмежувальну лінію і триматися за поручень.
- Багаж до 120 сантиметрів за сумою розмірів вантажу безкоштовно. Речі, які більше зазначеної норми, оплачуються за ціною разової поїздки.
- Багаж понад 200 сантиметрів за сумою розмірів перевозити заборонено.
В Україні самокати часто потрапляють у ДТП
Незважаючи на те, що точної статистики аварій з самокатами та іншими дорожніми девайсами поки немає, в МВС прогнозують, що число подібних ДТП може рости. Пояснюють це популярністю такого транспорту і прокату. При цьому у відомстві уточнюють, що нині поки що за законом статус такого транспорту не позначений. Не ясний також статус тих, хто управляє подібними девайсами і електросамокатами.
"Щоб позначити їх статус, потрібно внести зміни в закон і прописати чітко, що це за кошти і статус тих, хто ними керує. Крім того, потрібно вносити зміни в правила дорожнього руху. Вони затверджуються постановою Кабміну. Іншими словами, повинен бути розділ, який би зобов'язував тих, хто управляє таким транспортом, дотримуватися правил дорожнього руху. Зобов'язати так, як велосипедистів", – каже речник МВС Артем Шевченко.
За його словами, МВС неодноразово піднімало такі питання, але в цьому випадку останнє слово – за законодавцем.
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