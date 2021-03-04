У київському метро з'явився потяг із зображенням бездомних тварин (відео)

У метрополітені Києва з'явився потяг із зображенням бездомних тварин.

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Про це повідомляє Директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко в Facebook.

"Друзі, ви вже бачили цей чудовий поїзд добра? У метро курсує вагон з котиками і собачками, які чекають сім'ю. Зображені тварини – підопічні найбільших київських притулків, в тому числі і нашого Центру захисту тварин", – написав Ткаченко.

Відзначимо, в минулому році відділ адопціі Центру захисту тварин, знайшов удома для понад 750 безпритульних тварин.

Раніше ми писали, що в Києві користувачам метрополітену не сподобалася заміна дерев'яних дверей в технічні приміщення на станції "Арсенальна" на металеві.

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Нагадаємо, на станції метро "Контрактова площа" завершена установка нових турнікетів. Діють всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картка киянина і безконтактна банківська картка.

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