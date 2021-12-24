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У київському метро стався збій – як сплатити за проїзд

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 11:31
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Про відновлення роботи буде повідомлено пізніше
Пасажири не можуть придбати квиток та поповнити картку
Пасажири не можуть придбати квиток та поповнити картку / Фото: Колаж: Сьогодні

У київському дата-центрі сталося НП. З технічних причин можливі збої при купівлі квитків у громадському транспорті.

Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену. Facebook.

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Зараз можна скористатися лише квитками, які вже були придбані та сплатити за проїзд банківською картою безпосередньо на турнікеті.

"Фахівці КП "ДІВЦ" вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збою. Про повноцінне поновлення роботи буде повідомлено. Просимо вибачення за незручності", – пишуть у повідомленні.

Збій у роботі громадського транспорту

У Києві вранці 24 грудня затримується рух деяких тролейбусів, трамваїв та автобусів. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП у столиці.

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  • Затримується рух тролейбусів №94Н, 5, 7, 8, 17, 6, 18, 33, 12, 45.
  • Змінено рух автобусів №7.
  • Затримується рух трамваїв №28, 35, 14.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.

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Раніше ми писали:

  • У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
  • У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.

Київметрозбій
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