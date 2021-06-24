У київському метро стався збій: не працює безконтактна оплата проїзду

Пасажири можуть зараз скористатися тільки електронним квитком або придбати разовий qr-квиток

Термінал для оплати картою в підземці. Фото: Інформатор Київ

У київському метрополітені попередили пасажирів про збої в роботі. Зараз оплата проїзду банківською карткою і мобільними додатками Apple Pay і Google Pay в метро не працює.

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Про це повідомляє пресслужба столичної підземки.

"Фахівці усувають причини технічного збою. Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток в автоматах з продажу", – пишуть у відомстві.

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Відзначимо, що про відновлення роботи в звичайному режимі буде одразу повідомлено.

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Раніше ми писали, що в київському метрополітені п'яний чоловік намагався побити пасажира. У поліції Києва "Сьогодні" розповіли, що після втручання поліції конфлікт на станції метро був вичерпаний. Втім, чоловік, на якого напав дебошир в метро, передумав.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно в київському метрополітені хлопець катався на самокаті.