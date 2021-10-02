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У Київському метрополітені банани зупинили ескалатор

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
2 жовтня, 08:00
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У київській підземці розповіли найчастіші причини зупинки ескалаторів – у більшості випадків це робили самі працівники, але були і незвичайні причини
У метро зупиняли ескалатор через банани
У метро зупиняли ескалатор через банани / Фото: Колаж: Сьогодні

У метрополітені Києва тільки за вересень ескалатори зупинялися 580 раз з різних причин. Одна з них – банани.

Про це повідомили в пресслужбі підземки.

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Чому зупиняли ескалатори?

  • У 60 випадках пасажири скористалися ручкою "Стоп" без необхідності.
  • Ще 257 раз ескалатори зупиняли самі працівники метро, щоб пасажири не травмувалися.
  • 183 рази ескалатори припиняли роботу через потрапляння сторонніх предметів. Наприклад, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа і бананів.

"З настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довго одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки у осінньо-зимовий період", – заявили в метрополітені.

Які правила потрібно пам'ятати в метро?

  • треба триматися за поручень;
  • не ставати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на сходах;
  • не бігати;
  • тримати дітей за руку;
  • підтримувати поли довгого одягу.

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