У київському метрополітені конфлікт співробітниці станції та пасажира переріс в бійку (відео)

Двоє чоловіків прийшли на підмогу та неочікувано почали битись – співробітниця метрополітену спокійно спостерігала за конфліктом двох чоловіків

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

На одній із станцій Київського метрополітену стався конфлікт між співробітницею метрополітену та жінкою-пасажиркою, який закінчився неочікуваною бійкою двох чоловіків.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Дві жінки по невідомій причині почали сваритись. В момент, коли конфлікт вже практично закінчився, підійшла підмога. Двоє чоловіків, що приєднались до обговорення почали захищати жінок – один працівницю метро, а інший пасажирку.

В якийсь момент чоловіки почали битись, вони махали кулаками через турнікети, потім один із них перейшов на сторону опонента і продовжив там бійку. Жінка весь цей час матюкалась, а працівниця метрополітену спокійно спостерігала збоку.

На відео видно, що за інцидентом спостерігав ще один чоловік, ймовірно випадковий перехожий. Він намагався заспокоїти пасажирів.

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Раніше ми повідомляли, що сумнівна слава підлітків, які курили в метро в локдаун, мабуть не дає спокою деякому з киян. У вівторок ввечері один з них також вирішив покурити просто у вагоні потяга.