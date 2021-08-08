Русский
$ 26,94
31,9
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

У київському метрополітені чоловік справив нужду на рейки (відео)

8 серпня 2021 16:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У соціальних мережах користувачі розділилися в думках, одні його виправдовують, а інші – дорікають

На станції метро чоловік спустився на рейки, щоб справити нужду. Колаж: "Сьогодні"

На станції метро чоловік спустився на рейки, щоб справити нужду. Колаж: "Сьогодні"

У київському метрополітені чоловік спустився на рейки, щоб справити на них потребу.

Реклама

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як пишуть очевидці, зробити він це вирішив на станції метро "Хрещатик".

"Нє, ну да, а де ще справляти свої бухіе потреби...?", – написав очевидець.

В тренді
У київському метро знайшли підозрілий предмет: які станції перекрили (оновлено)
У метро закрили один з переходів між станціями. Фото: колаж "Сьогодні"

Як на це відреагували в Мережі

Реклама

Незважаючи на те, що багатьох вчинок чоловіки обурив, знайшлися і ті, хто став на його бік. У коментарях під публікацією користувачі Мережі звернули увагу, що в метрополітені немає туалетів (або вони закриті), а щоб знайти найближчий – потрібно ще постаратися.

"Сьогодні їхав з маленькою дитиною перший раз в метро і як раз відвідала думка: а що якщо йому захочеться в туалет... Що робити?", – написав один з користувачів Мережі.

Читайте також новини по темі:

  • У вагоні київського метро сталася бійка між двома чоловіками. Причина – один з пасажирів знаходився в вагоні без маски. Пасажиру зробили зауваження, але у відповідь він вдарив опонента ногою.
  • У київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легені, який відзначають 1 серпня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Не для простих людей. Як у міжнародному аеропорту
Не для простих людей. Як у міжнародному аеропорту "Бориспіль" обслуговують віпівТранспорт
У Києві п'яна дружина митника сіла за кермо і влаштувала конфлікт з копами: в службі спростували (оновлено)
У Києві п'яна дружина митника сіла за кермо і влаштувала конфлікт з копами: в службі спростували (оновлено)Надзвичайні події
В
В "Борисполі" посилять правила в'їзду до України. Для кого обов'язкова самоізоляціяТранспорт
Як і де пройти тест в аеропорту
Як і де пройти тест в аеропорту "Бориспіль": скільки це коштуєТранспорт
У метро Києва чоловіка побили за їзду без маски (відео)
У метро Києва чоловіка побили за їзду без маски (відео)Транспорт
Як змінився пасажиропотік у Київському метрополітені: станції лідери і аутсайдери
Як змінився пасажиропотік у Київському метрополітені: станції лідери і аутсайдериТранспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти