У Київському метрополітені назвали собівартість поїздки

Кожна поїздка має коштувати більш ніж удвічі дорожче, вважає керівництво столичної підземки

На відміну від минулого року, метрополітен не закриють. Але доступ до нього буде обмежений

За підрахунками "Київського метрополітену", собівартість однієї поїздки в столичній підземці в 2,5 раза перевищує діючий тариф – 8 гривень в один кінець.

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Про це на Громадському радіо заявила заступниця начальника комунального підприємства Наталя Макогон.

"Цього року у нас ухвалений, відповідно до процедури, фінансовий план підприємства. На цей рік собівартість поїздки становить 20 гривень 5 копійок. Я підкреслю: це не тариф, а собівартість метро", – сказала Макогон.

Вона нагадала і про плани відновити вагонний парк, закупивши півсотні нових вагонів. На це буде витрачено 50 млн євро за кредитом Європейського банку реконструкції і розвитку – тобто, кожен вагон обійдеться міськбюджету в 1 мільйон євро.

Всі ці вагони підуть на "зелену лінію" – в депо Харківське, оскільки після відкриття двох нових станцій на цій гілці буде необхідно тримати графік курсування поїздів. Отримати вагони планують до відкриття станцій – перша з них, на Виноградар, відкриється до кінця 2021 року.

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Як ми вже повідомляли, половина нових складів буде з наскрізним проходом, а половина без нього. Аналогічні давно використовуються в метро багатьох міст світу, зокрема Лондона, Мюнхена, Токіо і Торонто.

А про що говорили в Україні та світі 11 червня, ви можете дізнатися у відеосюжеті: