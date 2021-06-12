У Київському метрополітені назвали собівартість поїздки

На відміну від минулого року, метрополітен не закриють. Але доступ до нього буде обмежений
За підрахунками "Київського метрополітену", собівартість однієї поїздки в столичній підземці в 2,5 раза перевищує діючий тариф – 8 гривень в один кінець.
Про це на Громадському радіо заявила заступниця начальника комунального підприємства Наталя Макогон.
"Цього року у нас ухвалений, відповідно до процедури, фінансовий план підприємства. На цей рік собівартість поїздки становить 20 гривень 5 копійок. Я підкреслю: це не тариф, а собівартість метро", – сказала Макогон.
Вона нагадала і про плани відновити вагонний парк, закупивши півсотні нових вагонів. На це буде витрачено 50 млн євро за кредитом Європейського банку реконструкції і розвитку – тобто, кожен вагон обійдеться міськбюджету в 1 мільйон євро.
Всі ці вагони підуть на "зелену лінію" – в депо Харківське, оскільки після відкриття двох нових станцій на цій гілці буде необхідно тримати графік курсування поїздів. Отримати вагони планують до відкриття станцій – перша з них, на Виноградар, відкриється до кінця 2021 року.
Як ми вже повідомляли, половина нових складів буде з наскрізним проходом, а половина без нього. Аналогічні давно використовуються в метро багатьох міст світу, зокрема Лондона, Мюнхена, Токіо і Торонто.
А про що говорили в Україні та світі 11 червня, ви можете дізнатися у відеосюжеті: