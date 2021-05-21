У київському метрополітені піднімуть ціни на проїзд. Скільки коштуватиме поїздка?

Вартість квитка обіцяють зробити компромісною – у метрополітені переконані, що кияни звикнуть до нових тарифів та поставляться з розумінням

В метрополітені обіцяють компромісні тарифи / Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

У КП "Київський метрополітен" заявили, що комунальний транспорт працює у збиток та ціну за проїзд, все ж таки піднімуть. Проте вартість квитка обіцяють зробити компромісною.

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Про це заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон повідомила в ефірі телеканалу "Київ".

За її словами, вирахована собівартість проїзду наразі – 20 гривень 5 копійок за поїздку, однак це не розрахунки тарифу.

"Щодо тарифу, то ми надали всі необхідні документи до нашого профільного транспортного департаменту. Ці папери будуть розглядати економісти й інші фахівці Управління цінової політики КМДА. Надалі на рівні міської адміністрації буде вишуковуватися максимально компромісний варіант", -сказала Макогон.

За її словами, міська влада чітко розуміє та знає можливості міського бюджету, рівень заробітної плати киян та стан комунальних підприємств. А тариф встановлюється, опираючись на ці показники.

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"Коли дорожчають, наприклад, харчові продукти, то ми їх просто по факту купуємо, адже вони нам потрібні. Так само і з комунальними послугами. Я думаю, що люди з розумінням поставляться до нового тарифу на проїзд, оскільки зараз вишуковується варіант, розрахований на реальні можливості киян", – пояснила Наталка Макогон.

Макогон зазначила, що надалі в столиці переглядатиметься система проїзних квитків, тобто пасажири, які купують оптовий проїзд, зможуть зекономити на вартості поїздки.

Раніше ми повідомляли, що у Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті і метро. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", зараз питання нових тарифів обговорюється з експертами та депутатами Київради.