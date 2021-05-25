У Київському метрополітені подорожчає проїзд? Експерти зробили прогноз

Возити пасажирів за 8 гривень – невигідно. Київський метрополітен просить столичну владу в кілька разів підвищити тарифи. Експерти в розрахунках сумніваються, але прогнозують, що дорожче проїзд все ж стане, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Анастасія Блищик.

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Уметрополітені хочуть, щоб за одну поїздку пасажири платили 20 гривень. Тобто підвищити просять в два з половиною раза.

Нагадаємо, зараз проїзд коштує 8 грн. Така ж ціна в Харкові. А в Дніпрі – на дві гривні дешевше. Але там тільки одна гілка і шість станцій. Зараз деяким киянам і 8 грн – це дорого. Тому купують спеціальну картку і економлять на кожній поїздці півтори гривні. А деякі свої гроші не дуже й рахують.

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"Я вважаю, що це недорого 20 грн, я ось на таксі приїхала до метро за 60. Це не означає, що у мене дуже багато грошей. Просто я розумію, що 8 грн – це взагалі копійки", – говорить пасажирка.

У Київському метрополітені підвищення цін на проїзд вже аргументували. Мовляв – працюють у збиток. Одна з причин – коронавірус. Минулого року, коли рух поїздів зупинився через локдаун, підприємство втратило мільярд гривень. У цьому, за прогнозами експертів, ця цифра зросте до трьох з половиною мільярдів.

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Тому, щоб вирівняти свій бюджет, і просять підвищити ціни до 20 грн або збільшити фінансування. У транспортному департаменті Київради заспокоюють.

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Підвищити настільки – не дозволять. З урахуванням середньої зарплати максимальна ціна може становити не більше 15 грн.

У скільки ж коштуватиме поїздка на роботу після підвищення? Щодня в гаманці має бути 30 грн. Помножимо на традиційні 22 робочих дні. Виходить 660 грн. Зараз метро стає в 176. І це якщо не брати до уваги іншого транспорту – тролейбусів, автобусів, маршруток. І поїздок у справах.

Раніше ми повідомляли, що в Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті та метро. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", зараз питання нових тарифів обговорюється з експертами та депутатами Київради.