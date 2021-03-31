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У київському метрополітені зупинка поїздів: що сталося (відео)

31 березня, 18:05

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Через зупинку потяга на всій лінії утворилися натовпи пасажирів

У київському метрополітені сталася НП. На станції метро "Оболонь" раптово зупинився поїзд, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Через зупинку потяга на всій лінії утворилися натовпи пасажирів.

"Відбулася технічна поломка. Машиніст висадив пасажирів, а поїзд був відправлений в депо на обстеження. Рух було зупинено на 7 хвилин", – розповіли сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Там додають, що ніхто з пасажирів не постраждав. Технічну несправність визначатимуть фахівці після повної діагностики поїзда.

Раніше ми писали, що в метро Києва поїзд рухався з людиною в дверному отворі.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування державних органів і об'єктів критичної інфраструктури.

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Київ метро метрополітен зупинка вагони склад

Джерело: Сьогодні

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