У київському метрополітені зупинка поїздів: що сталося (відео)

Через зупинку потяга на всій лінії утворилися натовпи пасажирів

У київському метрополітені сталася НП. На станції метро "Оболонь" раптово зупинився поїзд, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Через зупинку потяга на всій лінії утворилися натовпи пасажирів.

"Відбулася технічна поломка. Машиніст висадив пасажирів, а поїзд був відправлений в депо на обстеження. Рух було зупинено на 7 хвилин", – розповіли сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Там додають, що ніхто з пасажирів не постраждав. Технічну несправність визначатимуть фахівці після повної діагностики поїзда.

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