У київському метрополітені на "Контрактовій площі" натовп і тиснява: що відбувається (відео)

На вході зібралося багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У київському метрополітені сьогодні, 6 липня, на станції метро "Контрактова площа" – стовпотворіння. Пускають тільки через одні двері. У столичній підземці пояснили кореспонденту "Сьогодні", що скупчення людей пов'язано з тимчасовим закриттям вестибюля №1 (в напрямку станції "Поштова площа").

"Його закрили, тому що йде заміна турнікетів", – пояснила нам заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.

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За даними метрополітену, цей вестибюль буде закритий з 6 до 10 липня на час робіт.

Раніше ми писали, що в київському метрополітені тендітна дівчина побилася з чоловіком. За словами очевидців, це сталося в переході між станціями "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".