У київському громадському транспорті можна буде платити банківською карткою: дата

Зараз допрацьовується функціонал, щоб була можливість без розблокування смартфона сплатити за проїзд

Будь-яка цифрова система вразлива для кібератак / Фото: Колаж: Сьогодні

У I кварталі 2022 року Київ хоче запустити цифрову картку та можливість оплати банківською картою проїзду у наземного транспорту, але є нюанси.

Про це в інтерв'ю Mind розповів заступник голови КМДА щодо здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Петро Оленич.

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На запитання, чому столиця запускає "Київ цифровий", а не здійснює оплату через Google Pay, Apple Pay, Оленич відповів, що потрібно думати про стабільність.

Які можуть виникнути проблеми

"Будь-яка цифрова система вразлива для кібератак. Якщо йде атака на місто – банківська картка не зможе працювати: вона проходить через сервери системи, яка валідувала цю картку. Тому спочатку ми запустили транспортну картку, яка працює автономно в нашій мережі", – сказав він.

За його словами, має бути альтернатива, яка у разі НП забезпечить можливість чіткої та безперебійної оплати.

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Він додав, що важливо враховувати ще один нюанс: банківська картка валідується протягом 3–4 секунд, транспортна – 0,3 секунди.

"За великого пасажиропотоку ці 3,7 секунди затримки критичні: може миттєво зібратися черга", – пояснив він.

У Києві почали блокувати картки киянина

На сайті "Мінфін" все частіше починають скаржитися на масове блокування карток і на те, що вони не працюють.

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"Після закінчення терміну дії картки я отримала нову, яка не працює, і не тільки у мене, а й у багатьох, хто отримав таку ж саму... Мало того, що в Ощадбанку не попередили, що її потрібно активувати в соцзабезі, у транспорті вона взагалі не сканується", – коментує киянка.

Співробітники банку пообіцяли, що банківське відділення допоможе уточнити ситуацію через соціальні служби, якщо картка активна в банківській частині, а проблеми стосуються оплати проїзду.

Причини блокування

Якщо власник картки має заборгованість і певний час клієнт її не оплачує, картка блокується на вимогу банку.

Слід перевірити наявність транспортної програми – якщо проблеми через неї, то слід звернутися до комунального підприємства ГІОЦ.

Розблокувати або оновити таку картку неможливо – потрібно замовляти нову, яку банк оформить протягом 30 днів з моменту подання необхідних документів.

Що робити, якщо не працює транспортний додаток картки киянина:

уточнити, чи внесено інформацію про право на безкоштовний проїзд;

звернутися до управління праці та соціального захисту районної державної адміністрації за місцем проживання.

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