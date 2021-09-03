У Київській області поїзд збив 15-річного хлопця (фото)

У Боярці (Київська область) на залізничному переїзді станції Тарасівка електропоїзд збив хлопця. Слідчі порушили кримінальну виробництво.
Про це повідомляє прес-служба Київської області в Facebook.
Поліцейські опитали свідків і очевидців події.
"Попередньо з'ясувалося, що хлопець переходив залізничний переїзд у невстановленому місці, і не звернув увагу на поїзд, який наближався до станції. Так, свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпілий не відреагував, оскільки був в навушниках", – йдеться в повідомленні.
Від отриманих травм 15-річний житель села Віта-Поштова помер на місці.
За даним фактом слідчі Фастівського управління поліції почали кримінальне провадження за ч.1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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