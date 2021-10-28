На Київщині у ДТП серйозно постраждала маленька дівчинка (фото)

Дитину доставлено до Броварської лікарні для надання медичної допомоги

Копи розслідують зіткнення / Фото: Колаж: Сьогодні

На автодорозі Бориспіль-Дніпро біля села Єрківці сталася аварія. 36-річний водій із Харківської області, за кермом Mazda, врізався в авто Skoda під керуванням 45-річного чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

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Внаслідок аварії 8-річна дівчинка, з автомобіля Skoda, зламала ключицю.

"Дитину доставлено до Броварської лікарні для надання медичної допомоги. На місці працюють слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП. Правоохоронці встановлюють обставини події", – йдеться у повідомленні.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зіткнення було надто сильним / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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