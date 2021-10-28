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На Київщині у ДТП серйозно постраждала маленька дівчинка (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 жовтня, 12:04
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Дитину доставлено до Броварської лікарні для надання медичної допомоги
Копи розслідують зіткнення
Копи розслідують зіткнення / Фото: Колаж: Сьогодні

На автодорозі Бориспіль-Дніпро біля села Єрківці сталася аварія. 36-річний водій із Харківської області, за кермом Mazda, врізався в авто Skoda під керуванням 45-річного чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

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Внаслідок аварії 8-річна дівчинка, з автомобіля Skoda, зламала ключицю.

"Дитину доставлено до Броварської лікарні для надання медичної допомоги. На місці працюють слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП. Правоохоронці встановлюють обставини події", – йдеться у повідомленні.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зіткнення було надто сильним
Зіткнення було надто сильним / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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