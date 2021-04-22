У метро Києва надаватимуть медичну допомогу: чого навчать співробітників підземки

Всі співробітники підземки пройдуть навчання до вересня і зможуть надавати допомогу пасажирам до приїзду медиків

У метрополітені Києва надаватимуть домедичну допомогу пасажирам. Таке рішення сьогодні на сесії затвердила Київрада, за рішення проголосували 103 депутати.

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У метрополітені кажуть, що їх співробітники будуть надавати медичну допомогу пасажирам, в тому числі, при використанні дефібриляторів. До вересня співробітники підземки повинні пройти відповідне навчання.

"Питаннями надання домедичної допомоги будуть займатися співробітники нашої воєнізованої охорони. Вони першими пройдуть навчання – 8-годинні курси. Зараз готуємо тендерні умови, проведемо закупівлю даної послуги, тільки після цього почнеться саме навчання. Будемо через тендер шукати сертифіковані центри, де наші співробітники пройдуть навчання та отримають відповідні посвідчення", – розповіла сайту" Сегодня "Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Чому навчаться співробітники підземки:

Вони будуть вміти зупинити кровотечу, використовуючи джгути;

Визначати характер травм і надавати допомогу до приїзду медиків;

Визначати критичний стан потерпілого;

У разі необхідності будуть вміти робити реанімацію легенів і серця;

Використовувати дефібрилятор.

До речі, в березні цього року, за допомогою дефібрилятора співробітнику поліції вдалося врятувати життя пасажиру на станції метро "Палац спорту".

У підземці кажуть, що дефібрилятор – це не панацея, а співробітники повинні вміти надавати меддопомогу громадянам до приїзду швидкої допомоги.

"Випадків, коли використовували дефібрилятори було близько 17, але не завжди вони були вдалі і дали позитивний результат. Потрібно розуміти, що не завжди дефібрилятор рятує. На жаль, люди вмирають навіть в лікарнях, де є все необхідне ", – зазначають у столичній підземці.

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До речі, дефібрилятори є на всіх 52-х станціях київського метро. І як запевняють в підземці, вони будуть розміщені в пасажирських зонах на станціях, а не в касах, як це було раніше.

Раніше ми писали, що в Києві сталася ДТП за участю автомобіля таксі. Прямо за кермом у водія, який перевозив в легковику пасажира, трапився інсульт.

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